Милонов: единственное оружие, которое я видел у мигрантов – это пластмассовый пистолет, с которым играли дети

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На вопрос журналистов, видел ли Виталий Милонов воочию факты, которые рассказывает польская пропаганда, о том, что белорусские пограничники вооружают беженцев, привозят к лагерю и прорываются вместе с ними через границу, он ответил: