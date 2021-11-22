Милонов: единственное оружие, которое я видел у мигрантов – это пластмассовый пистолет, с которым играли дети

Депутат государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов отметил, что Госдума готова максимально взаимодействовать вместе с белоруской стороной, чтобы сделать пребывание беженцев на границе лучше и комфортнее:
- Эти люди здесь оказались не по нашей воле, не по нашему приглашению. И все-таки я считаю, европейцы должны выполнить свое обещание, потому что они заявили, что принимают мигрантов, они их пригласили и перед носом у людей с детьми захолонули двери.
На вопрос журналистов, видел ли Виталий Милонов воочию факты, которые рассказывает польская пропаганда, о том, что белорусские пограничники вооружают беженцев, привозят к лагерю и прорываются вместе с ними через границу, он ответил:
- Единственное оружие, которое я видел у мигрантов – это пластмассовый пистолет, с которым играли дети. Польская пропаганда, надо понимать, всегда была второго, если не третьего сорта. Я не знаю, на каких идиотов она рассчитана. Видимо, сами недалекие польские журналисты делают такой же продукт. Специально сюда приехал, чтобы убедиться не со слов других людей, а самому иметь возможность рассказать, что здесь происходит.