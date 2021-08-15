Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе

сказал Александр Тарасенко. Он обратил внимание, что речь идет о миллионе доз вакцины "Синофарм", которая ранее поступила в страну по гуманитарной помощи.Отвечая на вопрос, будет ли в Беларуси многообразие вакцин, чтобы каждый белорус смог выбрать ту, которой больше доверяет, замминистра отметил:уточнил он.