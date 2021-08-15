Миллион доз китайской вакцины от COVID-19 поступят в Беларусь в августе. Такой новостью поделился заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко в эфире телеканала СТВ, пишет БЕЛТА.
"Этот вопрос активно рассматривается с участием Министерства иностранных дел, посольства КНР. Поэтому планы в скором времени реализуются. Мы рассчитываем, что это произойдет в текущем месяце", - сказал Александр Тарасенко. Он обратил внимание, что речь идет о миллионе доз вакцины "Синофарм", которая ранее поступила в страну по гуманитарной помощи.
Отвечая на вопрос, будет ли в Беларуси многообразие вакцин, чтобы каждый белорус смог выбрать ту, которой больше доверяет, замминистра отметил: "Мы будем в будущем рассчитывать на это, потому что пожелания белорусов есть. Будем рассматривать доставку вакцин и других производителей", - уточнил он.