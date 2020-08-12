В Минске в районе торгового центра «Дана Молл» был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках, пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.
«При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В его рюкзаке было обнаружено более 10 тыс. долларов, которые предназначались в качестве оплаты участникам массовых беспорядков, – отметили в МВД. – Задержанный ранее был судим по ч. 3 ст. 328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и пересылка особо опасных психотропных веществ), неоднократно привлекался к административной ответственности. Ведутся следственные действия".
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Милиция задержала мужчину, который платил за участие в беспорядках
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