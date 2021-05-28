Дополнительные меры по обеспечению безопасности и предупреждению правонарушений будут приняты 29 мая правоохранителями Минщины в связи с окончанием учебного года в школах и проведением последних звонков, сообщается в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
– УВД Миноблисполкома поздравляет учащихся, родителей и педагогов с окончанием учебного года и обращает внимание на усиление мер по обеспечению правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий, которые запланированы в регионах области на 29 мая, – сказано в сообщении ведомства.
В милиции также напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства во время торжеств. Внимание акцентировано на недопустимости употребления спиртного подростками.
– Несение службы в местах массового пребывания граждан сотрудниками будет организовано в усиленном режиме. В связи с ограничением реализации алкоголя запланированы отработки торговых объектов в целях выявления и привлечения к ответственности недобросовестных продавцов, – отметили в областном УВД.
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Милиция усилит меры по обеспечению правопорядка во время проведения последних звонков
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