Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха

Архивное фото

Отмечается, что с наступлением жаркой погоды увеличилось число отдыхающих на водоемах.– прокомментировали в ведомстве.Административным правонарушением также является купание в запрещенных местах с ответственностью в виде штрафа до трех базовых величин (1 БВ – Br 29). За семь дней протоколы составлены в отношении более чем 1,1 тыс. человек.Этим летом вода унесла жизни десятков белорусов. Причинами трагедий чаще всего было распитие алкоголя около водоемов и купание в запрещенных местах. На фоне сложившейся ситуации милиционеры принимают усиленные меры по обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности людей. К курортным зонам приближены дополнительные экипажи Госавтоинспекции и увеличено количество патрульных нарядов. МЧС и ОСВОД осуществляют контроль за состоянием правопорядка должным образом не оборудованных местах отдыха.Родители должны постоянно следить за детьми на водоемах, напоминать им о правилах поведения, не позволять купаться в запрещенных местах.