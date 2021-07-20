Правоохранители делают еще больший упор на обеспечение безопасности в местах массового отдыха. Об этом информирует БЕЛТА, ссылаясь на Министерство внутренних дел.
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Отмечается, что с наступлением жаркой погоды увеличилось число отдыхающих на водоемах.
– У многих времяпрепровождение на природе не обходится без спиртных напитков. За минувшую неделю милиционеры выявили около 900 подобных нарушений. Напомним, что зоны отдыха, леса, берега рек, озер и пляжи являются общественными местами и распитие алкоголя там запрещено. За это предусмотрен штраф в размере до восьми базовых величин, – прокомментировали в ведомстве.
Административным правонарушением также является купание в запрещенных местах с ответственностью в виде штрафа до трех базовых величин (1 БВ – Br 29). За семь дней протоколы составлены в отношении более чем 1,1 тыс. человек.
Этим летом вода унесла жизни десятков белорусов. Причинами трагедий чаще всего было распитие алкоголя около водоемов и купание в запрещенных местах. На фоне сложившейся ситуации милиционеры принимают усиленные меры по обеспечению личной, имущественной и дорожной безопасности людей. К курортным зонам приближены дополнительные экипажи Госавтоинспекции и увеличено количество патрульных нарядов. МЧС и ОСВОД осуществляют контроль за состоянием правопорядка должным образом не оборудованных местах отдыха.
Родители должны постоянно следить за детьми на водоемах, напоминать им о правилах поведения, не позволять купаться в запрещенных местах.
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Милиция усилила меры по обеспечению безопасности в местах отдыха
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