Столичная милиция проводит проверку по факту пикетирования у станции метро "Восток". Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел днем 4 января. В ГУВД поступило сообщение о том, что вблизи станции метро «Восток» несколько человек выстроились вдоль проезжей части, обозначив себя незарегистрированной символикой.
По данному факту начат административный процесс, правоохранители проводят работу по установлению лиц, принявших участие в несанкционированном массовом мероприятии, и привлечению их к установленной законом ответственности.
Сотрудники милиции г. Минска обращаются к гражданам и гостям столицы и просят не поддаваться на провокации в различных соцсетях и мессенджерах, где активно размещаются призывы к организации незаконных действий.
– Обращаем внимание, что пресечение общественных беспорядков – это не право, а обязанность сотрудников органов внутренних дел. Напоминаем, что за участие, организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок (в том числе перекрытие дорожного движения), предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, – отметили правоохранители.
Фото: БЕЛТА
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Милиция проводит проверку по факту пикетирования у станции метро "Восток" в Минске
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