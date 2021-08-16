Милиция Минска проведет мероприятия по предупреждению противоправного поведения граждан

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, – рассказали в ГУВД.Для предупреждения более тяжких последствий правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, органы внутренних дел применяют уголовно-превентивные меры: собирают материалы для возбуждения уголовных дел за угрозу убийством, истязание, умышленное нанесение легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.Уголовный кодекс предусматривает наказание за угрозу убийством в виде ареста сроком до 6 месяцев, за истязание – до 3 лет лишения свободы. За 7 месяцев текущего года по этим статьям возбуждено 128 уголовных дел (ст. 153 ст. – 19, ст. 154 – 13, ст. 186 – 96).Органы внутренних дел призывают граждан, слышащих крики и брань у соседей, незамедлительно информировать милицию по телефону 102. Прибывшие сотрудники примут меры к привлечению виновных к ответственности, недопущению аналогичных правонарушений в дальнейшем, появится возможность применять предусмотренные законом "Об основах деятельности по профилактике правонарушений" меры индивидуальной профилактики: проведение профилактической беседы, вынесение официального предупреждения, постановка на профилактический учет, рассмотрение вопроса о вынесении защитного предписания.За 2021 год к административной ответственности за семейные скандалы привлечены более 5,3 тыс. граждан. 477 граждан, систематически совершавших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и не пожелавших стать на путь исправления, направлены для прохождения медико-социальной реадаптации в условиях лечебно-трудовых профилакториев.При вынесении защитного предписания нарушителя можно обязать временно покинуть общее с пострадавшим от насилия в семье жилое помещение, запретить распоряжаться общей совместной собственностью и др. В текущем году применено 369 указанных предписаний.Бывают случаи, когда потерпевшие отказывались писать заявление о привлечении семейного дебошира к ответственности. В этом случае к каждой ситуации нужно подходить индивидуально.Законодательство Беларуси предусматривает возможность возбуждать большинство вышеупомянутых уголовных дел и при отсутствии заявления человека, пострадавшего от преступления, если они затрагивают интересы государства и общества или совершены в отношении лица, находящегося в зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не способного самостоятельно защищать свои права и законные интересы. За прошедший год по указанным основаниям было возбуждено 45 таких уголовных дел. Аналогичная норма действует и в административном законодательстве.В Минске есть возможность предоставить временное пребывание людям, пострадавшим от насилия в семье, для этого можно обратиться в службу помощи гражданам, пострадавшим от насилия, по телефону 8 (017) 317-32-32. Операторы, дежурящие на телефонной линии, оказывают психологическую помощь жертвам домашнего насилия, а также разъясняют возможность оказания бесплатной юридической и социальной помощи, подробно расскажут о возможности проживания в "кризисной комнате".Видео: ГУВД Мингорисполкома