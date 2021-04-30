Милиция готова дать отпор киберпреступникам

В этом заверил журналистов начальник управления внутренних дел Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков, который до сих пор был первым заместителем начальника УВД Витебского облисполкома. Витебская область в плане протестных акций чуть спокойнее, Гродненская была активнее, напомнил офицер:



– Поставлена основная задача – обеспечение общественной безопасности наших граждан, охрана жизни и здоровья людей, которые проживают на той или иной территории. Нет разницы, Витебская или Гродненская область. Для нас все граждане равны.



По словам Дмитрия Резенкова, сегодня преступность сдвигается из реальной жизни в плоскость кибернетики. Для борьбы с такими нарушениями созданы соответствующие подразделения:



– Если преступления по линии уголовного розыска снижаются (например, в Витебской области на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), то количество киберпреступлений увеличилось в разы. Понятно, что мы должны обеспечить противодействие в этой плоскости уже на новом уровне.