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  2. Милиция Брестчины уже оказала помощь медикам региона на сумму около 30 тысяч рублей

Милиция Брестчины уже оказала помощь медикам региона на сумму около 30 тысяч рублей

Маски, антисептики, защитные костюмы и деньги на инвентарь и аппараты. Милиция Брестской области активно помогает учреждениям здравоохранения области. Сегодня сотрудники Брестского РОВД передали 20 литров антисептика и 250 защитных масок в городскую больницу № 2, которая обслуживает часть города и Брестского района. Средства, говорит заместитель начальника Брестского РОВД Сергей Ходас, выделило офицерское собрание:

 Мы не равнодушны к делу врачей, которые борются с невидимым врагом, и вносим свой скромный вклад в предстоящую победу. Возможно, наша помощь  лишь капля, но море из капель и состоит. Это общая война. У нас есть денежный фонд, из которого мы оказываем благотворительную помощь.

Подарки медики приняли с благодарностью. По словам главврача больницы Евгения Копыльца, в нынешней ситуации кстати приходится любая помощь:

 Средства защиты, которые необходимы для наших работников, надо менять достаточно часто. И чем тщательнее мы соблюдаем установленные Минздравом правила по соблюдению санэпидрежима, тем лучше мы защищены. Мы очень благодарны учреждениям, предприятиям, отдельным гражданам, которые не оставляют медицинских работников в такую минуту. Некоторые из моих коллег не скрывают эмоций. Обещаем работать хорошо и максимально защитить наших жителей.

Врачи больницы выезжают на взятие мазков, посещают контакты, чтобы посмотреть, как они соблюдают самоизоляцию, поэтому защитные костюмы им действительно необходимы. Вместе с тем, продолжает Евгений Копылец, зараженных COVID-19 в больнице нет. Здесь лечатся люди с обычной терапевтической, неврологической патологией. Однако в зоне обслуживания больницы 75 человек находятся в самоизоляции.

Сегодня, говорит официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, РОВД области активно включаются в помощь учреждениям здравоохранения. Некоторые из них не только закупили средства индивидуальной защиты, но и перечислили деньги на счета, чтобы медики закупали инвентарь и аппараты. Всего на благородное дело уже пошло около 30 тысяч рублей. Это только начало, заверяет Наталья Сахарчук:

 Акция не разовая. По мере необходимости сотрудники милиции и дальше будут оказывать безвозмездную помощь врачам. Медики прогнозируют вторую волну эпидемии, а ведь не прошла еще первая. Поэтому мы помогаем и будет помогать тем, кто сегодня на передовой в борьбе с вирусом.

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