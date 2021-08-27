Милиционеры задержали жителя Бобруйского района и его сожительницу во время кражи с объекта АПК

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Ночью во вторник, 24 августа, в местный РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что увидел, как неизвестные совершают кражу с поля одной из сельскохозяйственных организаций района.На место выбыли сотрудники ДО: милиционерам удалось задержать подозреваемых – жителей деревни Малиновка Бобруйского района.В ходе разбирательств было установлено, что 56-летний безработный сельчанин вместе с 55-летней сожительницей, также нигде не работающей, с 20 по 24 августа украли более 800 кг картофеля и свыше 100 кг кукурузы с полей местных сельхозпредприятий. Ущерб составил примерно 630 белорусских рублей.Со слов фигуранта, часть украденной продукции предназначалась для личных нужд, а что-то для продажи. Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а его сожительница имеет судимости, в том числе и за кражи.Действиям пары дана правовая оценка, и возбуждено уголовное дело за кражу.Видео Департамента охраны МВД