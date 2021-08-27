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  2. Милиционеры задержали жителя Бобруйского района и его сожительницу во время кражи с объекта АПК

Милиционеры задержали жителя Бобруйского района и его сожительницу во время кражи с объекта АПК

Сотрудники Бобруйского отдела Департамента охраны МВД задержали мужчину и женщину, которые совершили серию краж из районных хозяйств, сообщает ДО МВД.

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Ночью во вторник, 24 августа, в местный РОВД позвонил мужчина. Он рассказал, что увидел, как неизвестные совершают кражу с поля одной из сельскохозяйственных организаций района. 

На место выбыли сотрудники ДО: милиционерам удалось задержать подозреваемых – жителей деревни Малиновка Бобруйского района. 

В ходе разбирательств было установлено, что 56-летний безработный сельчанин вместе с 55-летней  сожительницей, также нигде не работающей, с 20 по 24 августа украли более 800 кг картофеля и свыше 100 кг кукурузы с полей местных сельхозпредприятий. Ущерб составил примерно 630 белорусских рублей.

Со слов фигуранта, часть украденной продукции предназначалась для личных нужд, а что-то для  продажи. Известно, что задержанный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, а его сожительница имеет судимости, в том числе и за кражи. 

Действиям пары дана правовая оценка, и возбуждено уголовное дело за кражу.  

Видео Департамента охраны МВД
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