Сотрудники Октябрьского (г. Гродно) отдела Департамента охраны МВД задержали молодого человека, который сорвал флаг со здания одного из городских развлекательных заведений.
Инцидент случился 6 февраля вечером. Охранник заведения нажал тревожную кнопку. Прибывший наряд ДО МВД за несколько минут установил личность 29-летнего горожанина и задержал его.
– Гражданина задержали в соседнем дворе. Он пояснил, что решился на такой поступок, потому что не нашел, где купить флаг. Государственный символ он намеревался разместить у себя дома. Задержанный имеет богатый опыт в нарушении закона. Он трижды был судим и более 50 раз привлекался к административной ответственности, – рассказал заместитель начальника Октябрьского (г. Гродно) отдела охраны Александр Михалкевич.
По данному факту проводится проверка.
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Милиционеры задержали парня, сорвавшего государственный флаг со здания клуба
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Фото: Алексей МАТЮШ