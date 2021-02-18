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  2. Милиционеры задержали парня, сорвавшего государственный флаг со здания клуба

Милиционеры задержали парня, сорвавшего государственный флаг со здания клуба

Сотрудники Октябрьского (г. Гродно) отдела Департамента охраны МВД задержали молодого человека, который сорвал флаг со здания одного из городских развлекательных заведений. 


Инцидент случился 6 февраля вечером. Охранник заведения нажал тревожную кнопку. Прибывший наряд ДО МВД за несколько минут установил личность 29-летнего горожанина и задержал его. 

– Гражданина задержали в соседнем дворе. Он пояснил, что решился на такой поступок, потому что не нашел, где купить флаг. Государственный символ он намеревался разместить у себя дома. Задержанный имеет богатый опыт в нарушении закона. Он трижды был судим и более 50 раз привлекался к административной ответственности, – рассказал заместитель начальника Октябрьского (г. Гродно) отдела охраны Александр Михалкевич.

По данному факту проводится проверка. 
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Фото: Алексей МАТЮШ
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