Оперативники отдела уголовного розыска Солигорского РОВД обнаружили инструменты, которые были похищены у инвалида, и установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний житель г. п. Красная Слобода.
25 ноября 2020 года 61-летний житель того же населенного пункта зашел в подсобное помещение по месту жительства и обнаружил, что его обокрали. Он недосчитался двух триммеров и бензопилы. Инструменты были старые, но они были дороги пожилому инвалиду.
– Потерпевший редко посещал подсобку, нам удалось не только установить подозреваемого в хищении, но и оперативно изъять у него инструменты, принадлежащие пенсионеру. Они будут возвращены владельцу, – пояснили в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и хищение денежных средств с банковской карты. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 УК, мера пресечения не избиралась.
Фото ГИОС Солигорского РОВД
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Милиционеры установили личность парня, который обворовал инвалида в Солигорском районе
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