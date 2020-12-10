Милиционеры установили личность парня, который обворовал инвалида в Солигорском районе

25 ноября 2020 года 61-летний житель того же населенного пункта зашел в подсобное помещение по месту жительства и обнаружил, что его обокрали. Он недосчитался двух триммеров и бензопилы. Инструменты были старые, но они были дороги пожилому инвалиду.– пояснили в отделе уголовного розыска Солигорского РОВД.Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и хищение денежных средств с банковской карты. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205 УК, мера пресечения не избиралась.Фото ГИОС Солигорского РОВД