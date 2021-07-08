Вечером 6 июля сотрудники Московского (г. Минска) отдела охраны МВД прибыли на вызов: вахтер одного из столичных общежитий нажал тревожную кнопку.
– Прибывшие на место охрановцы выяснили, что в помощи нуждается 38-летний столичный житель. Он намеревался выпрыгнуть из окна комнаты, расположенной на восьмом этаже общежития на ул. Любимова в Минске. Правоохранители вместе с родственниками минчанина, который едва держался за оконную раму, сумели его остановить, – прокомментировала представитель ДО.
Гражданина госпитализировали. От медосвидетельствования житель общежития отказался. О том, почему он решился на такой поступок, тоже не рассказал. Известно, что мужчина был неоднократно судим.
Видео ДО МВД
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Милиционеры спасли минчанина, который намеревался выпрыгнуть из окна
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