Милиционеры спасли минчанина, который намеревался выпрыгнуть из окна

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Подробностями случившегося с sb.by поделиласьпрокомментировала представитель ДО.Гражданина госпитализировали. От медосвидетельствования житель общежития отказался. О том, почему он решился на такой поступок, тоже не рассказал. Известно, что мужчина был неоднократно судим.Видео ДО МВД