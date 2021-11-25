Милиционеры рассказали студентам Минского политехнического колледжа, как не стать жертвой мошенников

Свежая статистика гласит, что в стране количество киберпреступлений пошло на спад. Если верить цифрам, то за десять месяцев этого года их зарегистрировано на 17,6 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако почти в четыре раза выросло число краж крупных сумм. В основном деньги уходят с карточек старшего поколения. А кто на них может повлиять, как не собственные дети и внуки? Поэтому сотрудники Первомайского РУВД отправились в Минский политехнический колледж, чтобы объяснить ребятам, как действуют преступники, за какие ниточки дергают и самое главное – как им противостоять.

Сейчас мошеннические схемы пестрят разнообразием способов: от классического выманивания реквизитов карты до скачиваний приложений с удаленным доступом к телефону или компьютеру жертвы. Контактную и персональную информацию о клиентах злоумышленники также получают, покупая слитые базы в даркнете либо находя их в свободном доступе.

– Мошенники работают из организованных кол-центров. У них отработан алгоритм ведения беседы. Они не отпускают свою жертву до самого конца, не дают человеку соскочить с их удочки, – говорит начальник отделения по противодействию киберпреступности майор милиции Дмитрий Харкович. – Злоумышленник совершает сотни звонков и готов к вариативному развитию событий, в то время как для жертвы это первая и единственная ситуация в жизни.

Восемьдесят процентов преступлений – аферисты под видом работников различных госорганов и финансовых структур получают доступ в интернет-банкинг жертвы. Ранее была распространена схема, где выманивали реквизиты карты. Есть еще в арсенале преступников специальные приложения. Однако в любом случае в качестве крючка используют ту информацию, которую мы сами о себе оставляем в интернете.

– Они владеют 5–10 процентами данных о нас. Чаще всего это фамилия, имя, номер телефона. Более продвинутые мошенники знают четыре последние цифры нашей карты, – рассказывает Дмитрий Харкович. – Тут уже вопрос в том, как устроено хранение информации на различных торговых площадках в интернете. Мошенники пускают пыль в глаза, чтобы у человека сложилось впечатление, что о нем знают все.

Чтобы сохранить свои деньги, специалисты советуют прерывать разговор с якобы работниками банков и других организаций, которые пытаются дозвониться вам в мессенджере. Кому надо, позвонит на мобильный. Далее набрать в службу поддержки своего банка. Специалисты проверят, все ли хорошо с вашим счетом.

Также лучше иметь две карточки: виртуальную и реальную. Первая обладает всем тем же функционалом, что и вторая. Ее можно привязать к телефону и также расплачиваться в магазинах. Но главное – на виртуальную карту деньги будут переводиться по мере необходимости.

– Получив доступ в банкинг, злоумышленник не сможет оформить на виртуальную карту кредит, так как оборот там будет несущественный и банки не дадут это сделать, – подчеркивает специалист. – Ни в коем случае не стоит светить свою зарплатную карту в интернете. Это ваш личный кошелек, который должен быть только в собственном кармане.

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Также перед учащимися колледжа выступил сотрудник ГАИ. Везде есть смельчаки, которые, не имея водительского удостоверения, любят кататься на папиных машинах, рассказывает заместитель начальника ОГАИ майор Александр Бабич:

– Если попались в первый раз, то грозит штраф от пяти до двадцати базовых. Но некоторые юнцы не стесняются сесть за руль и повторно в течение года после наложения административного взыскания в размере от 20 до 50 базовых величин: 540 рублей, которые заплатили родители, не останавливают. Если же сел за руль без водительского удостоверения в третий раз, то грозит уголовная ответственность. И это счастье, если самоучка никого не травмирует и ничего не повредит.