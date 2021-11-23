Милиционеры провели профилактическую встречу с подростками и призвали их не бояться говорить о насилии

Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, а также милиционер инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска встретились с учащимися Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ. В ходе беседы правоохранители подняли важные темы, о которых сегодня не принято говорить вслух. Речь шла о сексуальном насилии, распространении порнографии, педофилии.
Встреча была организована в рамках комплекса мер по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних.
В лекционном зале учебного заведения собрались полсотни учащихся. Почти все – девушки, поэтому первой слово взяла сотрудница ОНиПТЛ. Офицер спросила у присутствующих девушек, где с ними чаще всего знакомятся молодые люди. Получив предсказуемый ответ – в соцсетях, она напомнила об интернет-безопасности:
– Переписка тоже может привести к неприятным последствиям. Говорю в первую очередь об интимных снимках. Мужчина, не получив вашего согласия на продолжение общения, может начать шантажировать, угрожая разослать откровенные фото друзьям или одногруппникам, – предупредила она.
Случай с интернет-шантажом был в практике сотрудников Фрунзенского РУВД недавно, правда, ребенок отказался слать взрослому собеседнику откровенные фото. Разозлившись, мужчина угрожал найти в интернете откровенные снимки других детей и переслать друзьям подростка, подписав снимки его именем. К счастью, пострадавший решился рассказать о случившемся родителям, и преступника задержали.
– Не исключено подобное поведение и со стороны старого знакомого, поэтому десять раз подумайте, прежде чем отправлять кому-то свои фото, – добавила она.
Милиционер напомнила, что распространение порнографии влечет уголовную ответственность: санкции статьи 343 УК предполагают наказание от общественных работ или штрафа до лишения свободы.
После просмотра профилактических роликов к диалогу присоединился другой сотрудник ОНиПТЛ. Он попросил присутствующих не замалчивать проблему, даже если дело не дошло до факта насилия.
– Наше общество все еще боится поднимать интимные проблемы, но это неправильно, – сказал милиционер. – Не молчите, если видите абьюз в свою сторону или в адрес подруг. Переборите страх, подумав о других: возможно, вы не единственная жертва преступника.
Правоохранитель рассказал случай из практики: взрослый мужчина принуждал свою юную родственницу раздеваться перед ним. Девочка не понимала ужаса этой ситуации и ничего никому не рассказывала. И только спустя время проговорилась родителям.
– Они подняли панику и заявили в милицию, – продолжил он. – Многие из вас, поступив в колледж, покинули родительский дом и переехали в общежитие. Если уже успели найти друзей – отлично: делитесь новостями и переживаниями с ними. Если нет – для вас всегда открыты двери кабинета милиционера инспекции по делам несовершеннолетних.
В подтверждение этих слов сотрудник ИДН Владимир Пигас напомнил адрес райотдела и оставил свой номер телефона для связи.
– Если стесняетесь личного общения, пишите нам в соцсети Instagram: сотрудники прочтут сообщение и найдут способ отреагировать, – сказал он.
Так, ребята могут рассказать о насилии или других проблемах, написав на страницу @idnfrunzenskiy. Также для всех минчан с августа работает чат-бот @MinskPolice_bot в мессенджере Telegram.
Фото ГИОС Фрунзенского РУВД Минска