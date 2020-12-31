Милиционеров Витебщины, Гомельщины и Могилевщины наградили на Буйничском поле

В мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности милиции Юрий Назаренко, начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя и начальник Могилевского института МВД Валерий Николаевич Полищук.Заслуженные награды – медали «За отличие в охране общественного порядка» получили более шестидесяти правоохранителей.отметил, что органы внутренних дел в любых условиях могут работать слаженно и грамотно.- высказался замминистра.Затем в торжественной обстановке замминистра вручил отличившимся сотрудникам награды.С ответным словом выступилФото УВД Могилевского облисполкома