Милиционеров Витебщины, Гомельщины и Могилевщины наградили на Буйничском поле

В Могилеве на Мемориальном комплексе «Буйничское поле» прошла церемония награждения сотрудников милиции Витебской, Гомельской и Могилевской областей. Об этом сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра внутренних дел – начальник милиции общественной безопасности милиции Юрий Назаренко, начальник УВД Могилевского облисполкома Игорь Щербаченя и начальник Могилевского института МВД Валерий Николаевич Полищук.
Заслуженные награды – медали «За отличие в охране общественного порядка» получили более шестидесяти правоохранителей.
Первый заместитель Министра внутренних дел генерал-майор милиции Юрий Назаренко отметил, что органы внутренних дел в любых условиях могут работать слаженно и грамотно.
- Сегодня в преддверии нового года мы чествуем тех, кто проявил себя с самой лучшей стороны и надежно стоял на страже правопорядка. Настоящие патриоты своей страны! Вы самоотверженно выполняете свои служебные обязанности. Проводя торжественный ритуал на Буйничском поле, мы отдаем дань уважения героическому прошлому нашего народа. Уверен, что приоритетами для вас и впредь останутся верность долгу и принятой Присяге. В этот праздничный день выражаю вам благодарность за добросовестную работу, желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов в службе. Особые слова хочу адресовать ветеранам органов внутренних дел за сохранение традиций и воспитание молодого поколения правоохранителей, - высказался замминистра.
Затем в торжественной обстановке замминистра вручил отличившимся сотрудникам награды.
С ответным словом выступил командир ОМОН УВД Могилевского облисполкома Николай Гореликов.
- Позвольте от лица сотрудников органов внутренних дел выразить слова благодарности руководству за высокую оценку труда и службы. Важно, что награждение проходит на святой для нас земле, где каждая пядь пройдена нашими дедами и прадедами в 1941-ом году, которые не дрогнули в трудную минуту и с честью выполнили свой долг. Кроме того, пользуясь случаем, позвольте поздравить всех присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать вам здоровья, благополучия, мира в семье и спокойствия в душе, - такие слова произнес командир ОМОНа.
Фото УВД Могилевского облисполкома
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Милиционеров Витебщины, Гомельщины и Могилевщины наградили на Буйничском поле
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