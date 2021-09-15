Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.95
Беларусь единая
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Милиционер в Минском районе предотвратил попытку суицида

Милиционер в Минском районе предотвратил попытку суицида

Постовой милиционер Департамента охраны предотвратил попытку суицида. Такую новость сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.


«Утром 13 сентября в больнице Минского района к сотруднику во время дежурства обратился медработник: в палате реанимации пациент разбил стеклопакет и грозился выпрыгнуть в окно. Милиционер попытался убедить мужчину не совершать необдуманных действий, однако тот не собирался отказываться от намерений. При этом требовал мобильный телефон и бросал в постового осколки стекла», – рассказали о подробностях произошедшего в МВД.

Милиционер разрешил ситуацию следующим образом: он «подбежал к мужчине, с помощью одеяла повалил его на пол и переместил в безопасное место».

Как уточнили в МВД, теперь жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, ему оказана медпомощь.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы