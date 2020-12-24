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  2. «Милан» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 26 матчей

«Милан» продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 26 матчей

В центральном матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на родном «Сан-Сиро» одолел «Лацио» – 3:2, благодаря чему продлил свою серию без поражений в национальном первенстве до 26 встреч (19 побед, 7 ничьих). Миланский клуб не проигрывает в турнире с 8 марта и является единственным представителем топ-5 европейских футбольных лиг, который не потерпел ни одного поражения после окончания карантина из-за пандемии COVID-19.


Покорилась «Милану» накануне и еще одна значимая статистическая высота. Он стал первым клубом пяти ведущих европейских чемпионатов с 1948 года, который за один календарный год забил как минимум два мяча в 16 матчах национального первенства подряд. Аналогичная серия «Барселоны» 72 года назад прервалась на отметке в 18 встреч.

Подопечные Стефано Пиоли великолепно начали поединок против «Лацио» и очень быстро захватили комфортное лидерство – 2:0. На 10-й минуте счет открыл Анте Ребич, конвертировавший в забитый мяч передачу Хакана Чалханоглу. А еще через семь минут после этого все тот же Чалханоглу удвоил перевес миланцев, реализовав пенальти.


«Лацио» не сдался и нашел в себе силы для того, чтобы восстановить равновесие: отличились Луис Альберто (28-я минута) и Чиро Иммобиле (59). 

Однако в компенсированное время Тео Эрнандес все-таки принес тяжелую победу хозяевам поля.



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Остальные встречи 14-го тура, состоявшиеся 22–23 декабря, завершились так: «Кротоне» – «Парма» – 2:1, «Ювентус» – «Фиорентина» – 0:3, «Верона» – «Интер» – 1:2, «Удинезе» – «Беневенто» – 0:2, «Специя» – «Дженоа» – 1:2, «Сампдория» – «Сассуоло» – 2:3, «Рома» – «Кальяри» – 3:2, «Наполи» – «Торино» – 1:1, «Болонья» – «Аталанта» – 2:2.

Турнирную таблицу возглавляет «Милан», имеющий 34 очка. Вслед за ним в группе лидеров последовательно идут «Интер» (33), «Рома» (27), «Сассуоло» (26), «Наполи» (25), «Ювентус» (24), «Аталанта» (22), «Лацио» (21) и «Верона» (20).

В списке бомбардиров лидирует португалец Криштиану Роналду («Ювентус»), забивший 12 мячей.
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Фото: РЕЙТЕР
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