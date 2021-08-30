«Милан» победил «Кальяри» в матче Серии А

В межсезонье команда из Милана потеряла голкипера Джанлуиджи Доннарумму и атакующего полузащитника Хакана Чалханоглу, которые ушли в ПСЖ и «Интер» соответственно, а на старте сезона «россонери» к тому же не могут рассчитывать на помощь травмированных Златана Ибрагимовича и Франка Кесси, что ослабляет атакующий потенциал команды. Однако с «Кальяри» «Милан» проблем не испытал.Все основные события матча произошли в первом тайме. Уже на 12-й минуте Сандро Тонали блестящим ударом со штрафного вывел хозяев поля вперед. Через три минуты после этого Алессандро Дейола оперативно восстановил равновесие. Но в дальнейшем забивали только игроки «Милана»: Рафаэль Леау (17) и Оливье Жиру дважды (24, 43 с пенальти).Удержать столь комфортный перевес для «Милана» было делом техники. И он без особых проблем справился с этой задачей.Остальные матчи тура, сыгранные 27–29 августа, закончились следующим образом: «Удинезе» – «Венеция» – 3:0, «Верона» – «Интер» – 1:3, «Лацио» – «Специя» – 6:1, «Аталанта» – «Болонья» – 0:0, «Ювентус» – «Эмполи» – 0:1, «Фиорентина» – «Торино» – 2:1, «Сассуоло» – «Сампдория» – 0:0, «Дженоа» – «Наполи» – 1:2, «Салернитана» – «Рома» – 0:4.Отметим победы «Интера», «Лацио», «Наполи» и «Ромы», а также неожиданную осечку «Ювентуса» в первом матче после ухода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».Максимально возможные на данный момент шесть очков имеют пять команд. Это «Лацио», «Рома», «Интер», «Милан» и «Наполи».