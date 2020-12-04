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«Милан», «Бенфика», «Тоттенхэм» и еще целый ряд команд квалифицировались в плей-офф Лиги Европы

В футбольной Лиге Европы накануне были сыграны 24 матча пятого тура групповой стадии. По итогам игрового вечера в 1/16 финала квалифицировались 14 команд: «Антверпен», «Байер», «Бенфика», «Брага», «Вильярреал», «Гранада», загребское «Динамо», «Лилль», «Милан», ПСВ, «Рейнджерс», «Славия», «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда». Они присоединились к «Арсеналу», «Лестеру», «Роме» и «Хоффенхайму», которые обзавелись путевками в плей-офф второго по рангу еврокубка ранее.



Пожалуй, самый зрелищный поединок вечера состоялся в итальянском Милане, где местная одноименная команда принимала шотландский «Селтик». Благодаря точным ударам Тома Рогича (7-я минута) и Одсонна Эдуара (14) «кельты» очень быстро захватили вроде бы комфортное преимущество – 2:0. Но в дальнейшем хозяева поля не только восстановили статус-кво, но и оформили свою победу – 4:2. Авторами забитых мячей в составе «россонери» стали Хакан Чалханоглу (24), Самуэль Кастильехо (26), Йенс-Петтер Хеуге (50) и Браим Диас (82).

Стоит отметить, что впервые за последние 400 матчей в еврокубках «Милан» выиграл, пропустив первым два гола.


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Из других результатов отметим поражение московского ЦСКА Виктора Гончаренко от «Вольфсберга» (0:1), после чего «армейцы» лишились шансов на выход в плей-офф, сенсационную победу луганской «Зари» над «Лестером» (1:0) и викторию «Арсенала» над «Рапидом» (4:1), которая стала для «канониров» уже пятой подряд. Команда из Лондона – единственный участник ЛЕ, пока не терявший очков в турнире. В случае победы над «Дандолком» в последнем туре, что более чем вероятно, «Арсенал» станет одиннадцатым клубом в истории турнира, завершившим групповой этап с максимальным показателем по количеству набранных баллов.

Полностью цифровая картина пятого тура группового раунда Лиги Европы выглядит так:

Группа «A»: «Рома» – «Янг Бойз» – 3:1, ЧФР – ЦСКА (София) – 0:0.

Группа «B»: «Арсенал» – «Рапид» (Вена) – 4:1, «Мольде» – «Дандолк» – 3:1.

Группа «C»: «Славия» (Прага) – «Хапоэль» (Беэр-Шева) – 3:0, «Ницца» – «Байер» – 2:3.

Группа «D»: «Бенфика» – «Лех» – 4:0, «Рейнджерс» – «Стандард» – 3:2.

Группа «E»: «Гранада» – ПСВ – 0:1, «Омония» – ПАОК – 2:1.

Группа «F»: «Алкмаар» – «Наполи» – 1:1, «Реал Сосьедад» – «Риека» – 2:2.

Группа «G»: АЕК – «Брага» – 2:4, «Заря» – «Лестер» – 1:0.

Группа «H»: «Милан» – «Селтик» – 4:2, «Лилль» – «Спарта» (Прага) – 2:1.

Группа «I»: «Карабах» – «Маккаби» (Тель-Авив) – 1:1, «Сивасспор» – «Вильярреал» – 0:1.

Группа «J»: ЛАСК – «Тоттенхэм» – 3:3, «Антверпен» – «Лудогорец» – 3:1.

Группа «K»: ЦСКА (Москва) – «Вольфсберг» – 0:1, «Фейеноорд» – «Динамо» (Загреб) – 0:2.

Группа «L»: «Гент» – «Слован» (Либерец) – 1:2, «Црвена Звезда» – «Хоффенхайм» – 0:0.

Матчи заключительного тура состоятся 10 декабря.
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Фото: РЕЙТЕР
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