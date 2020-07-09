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Микроавтобус наехал на пожилую женщину в Минске

Микроавтобус наехал на пожилую женщину в Минске, двигаясь задним ходом. Об этом сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь в Teleram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford ехал задним ходом по дворовой территории около дома 79 А на улице Маяковского. Он не удостоверился в безопасности своих действий, из-за чего наехал на пешехода – 78-летнюю женщину. 

В результате наезда женщина была доставлена в учреждение здравоохранения. Предварительно у нее диагностирован перелом ноги. На месте инцидента трудятся сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску. 

ГАИ напоминает, что движение задним ходом разрешается при условии, если этот маневр не создаст препятствия для других участников дорожного движения и будет обеспечена безопасность дорожного движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц, которые сигнализировали бы о складывающейся ситуации позади транспортного средства.

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