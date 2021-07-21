Миклашевич: возрастной ценз для избрания на пост президента Беларуси планируется повысить до 40 лет

– перечислил Петр Миклашевич.А как сейчас? Президентом нашей страны может стать только гражданин Республики Беларусь по рождению. При этом ему должно исполниться как минимум 35 лет. Кроме того, кандидат в президенты должен обладать избирательным правом и постоянно проживать в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами.