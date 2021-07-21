Об этом заявил председатель Конституционной комиссии, Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, информирует БЕЛТА.
«В разделе «Президент. Парламент. Правительство» предложено сохранить президентскую форму правления. Для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз – 40 лет, ценз оседлости – постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет непосредственно перед выборами, ценз гражданства – не иметь гражданства иностранного государства», – перечислил Петр Миклашевич.
А как сейчас? Президентом нашей страны может стать только гражданин Республики Беларусь по рождению. При этом ему должно исполниться как минимум 35 лет. Кроме того, кандидат в президенты должен обладать избирательным правом и постоянно проживать в Беларуси не менее 10 лет непосредственно перед выборами.
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Миклашевич: возрастной ценз для избрания на пост президента Беларуси планируется повысить до 40 лет
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