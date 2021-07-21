Миклашевич: в Беларуси предлагается увеличить срок полномочий парламента

Касательно предлагаемых изменений по работе парламента Петр Миклашевич сказал следующее:Он также отметил, что предлагается изменить порядок проведения сессий парламента – одна сессия с сентября по июнь в течение года.Петр Миклашевич добавил, что предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти.– перечислил председатель КК.Напомним, что сегодня, 21 июля, состоялось девятое заседание Конституционной комиссии.