Кроме того, есть предложение изменить порядок проведения сессий парламента и расширить полномочия правительства. Подробности рассказал председатель Конституционной комиссии, Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, слова которого передает БЕЛТА.
Касательно предлагаемых изменений по работе парламента Петр Миклашевич сказал следующее:
– В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено уточнить статус и функции президента, парламента и правительства, перераспределив полномочия указанных органов власти, исходя из их конституционных функций. Определить в полном объеме законодательные полномочия парламента, расширить его контрольные полномочия и участие в решении кадровых вопросов. Увеличить срок полномочий парламента с четырех до пяти лет.
Он также отметил, что предлагается изменить порядок проведения сессий парламента – одна сессия с сентября по июнь в течение года.
Петр Миклашевич добавил, что предлагается расширить полномочия правительства и его самостоятельность в принятии решений в сфере исполнительной власти. «Закрепить полномочия правительства вносить президенту предложения о назначении и отзыве дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях. В целях повышения самостоятельности правительства исключить право президента отменять акты правительства», – перечислил председатель КК.
Напомним, что сегодня, 21 июля, состоялось девятое заседание Конституционной комиссии.
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Миклашевич: в Беларуси предлагается увеличить срок полномочий парламента
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