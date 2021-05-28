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  2. Миклашевич рассказал о полномочиях, которыми предлагается наделить Всебелорусское народное собрание

Миклашевич рассказал о полномочиях, которыми предлагается наделить Всебелорусское народное собрание

Сегодня на очередном заседании Конституционной комиссии председатель Конституционного Суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич рассказал о государственных полномочиях ВНС, которые предлагается закрепить в Конституции:


 Всебелорусское народное собрание определяет стратегию развития общества и государства, включая важнейшие направления внутренней и внешней политики, утверждает программу социально-экономического развития страны, определяет меры, направленные на обеспечение гражданского согласия, социально-политической стабильности в обществе.

При необходимости ВНС сможет заслушивать отчеты Президента, Премьер-министра и иных руководителей органов государственной власти.

По словам Петра Миклашевича, Всебелорусское народное собрание как высший представительный орган народовластия и государства следует наделить правом рассмотрения вопроса о легитимности выборов Президента Беларуси:

 Таким образом, окончательная политическая и конституционно-правовая оценка выборов будет выражена особым субъектом политико-правовых отношений, высшим представительным органом народовластия – Всебелорусским народным собранием. Предлагается перераспределить полномочия от Парламента к ВНС по импичменту, то есть возможному смещению с должности Президента. Президент может быть смещен с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления. Решение о выдвижении обвинения в этом случае считается принятым, если за него проголосовало большинство из полного состава ВНС по предложению не менее половины состава Национального собрания. Президент считается смещенным с должности, если за это решение проголосовало не менее двух третей от полного состава ВНС.

Таким образом, установление в Конституции статуса, полномочий и порядка формирования ВНС будет способствовать дальнейшему укреплению демократических начал государства, развитию народного представительства, реализации конституционного принципа народовластия, резюмировал Петр Миклашевич.
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Фото: Александр КУШНЕР
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