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  2. Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции

Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции

Председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич подчеркивает важность активного участия граждан в обсуждении проекта обновленной Конституции. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.


Петр Миклашевич подчеркнул, что Конституция - это общественный договор об устройстве общества в государстве, о системе власти.

"Поэтому сегодня вся работа делается в том направлении, чтобы было активное участие наших граждан в процессе подготовки изменений в Конституцию нашей страны", - сказал он.

Глава Конституционного суда отметил, что в ходе всенародного обсуждения доработанного проекта изменений в Конституцию граждане смогут как ознакомиться с предлагаемыми нововведениями, так и внести иные возможные предложения.

"После всенародного обсуждения еще будут делаться определенные корректировки и уточнения по тексту Конституции. Сейчас задача при всенародном обсуждении - слышать запросы наших граждан, давать конкретные разъяснения", - сказал Петр Миклашевич.

Он также обратил внимание, что впоследствии в случае принятия обновленного варианта Конституции предстоит большая работа парламенту по приведению законодательства в соответствие с вносимыми в Основной закон изменениями.

Фото: БЕЛТА
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