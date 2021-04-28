Об этом заявил сегодня журналистам Председатель Конституционного суда, председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич. Он напомнил, что по действующей Конституции Беларусь является президентской республикой. С 1996 года были усилены и расширены полномочия Главы государства. И прошедший период показал, что институт Президента действует эффективно, обеспечивает необходимое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее суверенитета и безопасности.
– Однако в сложившейся системе госуправления сегодня возникла объективная необходимость повысить роль исполнительной власти во главе с Правительством, которое должно быть более самостоятельным и ответственным в принятии решений, – подчеркнул Петр Миклашевич. – Безусловно, в президентской республике Правительство будет подотчетно Президенту и его роль останется значимой в отношении Правительства.
По словам Председателя Конституционного суда, в комиссию от граждан поступили многочисленные предложения, связанные со статусом Президента, сроком его полномочий, требованиями к кандидатам, которые выдвигаются на высший государственный пост и так далее.
– Задача Конституционной комиссии – выбрать самый оптимальный и разумный вариант, который будет направлен не на ослабление государственной власти, а на повышение ее эффективности. Объективной необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую нет необходимости. Надо совершенствовать нынешнюю форму правления, реально обеспечивать принцип разделения властей, – резюмировал Петр Миклашевич.
Фото: БЕЛТА
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Миклашевич: нет объективной необходимости менять президентскую форму правления в Беларуси
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