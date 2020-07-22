Конституционно-правовое регулирование избирательной системы Беларуси соответствует международным стандартам. Об этом сегодня заявил Председатель Конституционного Суда Петр Миклашевич, пишет БЕЛТА.
Петр Миклашевич подчеркнул, что белорусская избирательная система "урегулирована в соответствии с конституционно-правовыми принципами и соответствует международным стандартам". При этом совершенствование избирательного законодательства будет продолжаться. Председатель КС напомнил об озвученных ранее предложениях о том, чтобы уточнить для этого и некоторые положения Конституции. "Предложения состояли в том, чтобы активизировать роль политических партий в избирательном процессе. Для этого, соответственно, понадобится уточнить некоторые положения, связанные с реализацией конституционных избирательных прав", – отметил он.
Председатель КС напомнил, что Избирательный кодекс принимался в 2000 году. За это время правки в него вносились семь раз. "Некоторые изменения (КС проводит предварительный контроль конституционности законов, принятых Парламентом, с 2008 года) были предметом конституционного рассмотрения. В своих решениях мы отмечали, что в Избирательном кодексе находят должное развитие конституционные принципы и нормы, связанные с избирательным процессом", – сказал Петр Миклашевич. Он обратил внимание, что в течение последних шести лет в Конституционный Суд не поступало ни одного обращения, связанного с правовой неопределенностью или пробелами правового регулирования по вопросам, связанным с процедурой избирательного процесса. "Это говорит о достаточно качественном уровне избирательного законодательства", – подчеркнул глава Конституционного Суда.
Фото: БЕЛТА
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Миклашевич: конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам
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