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  2. Михович - об интервью Президента на CNN: ангажированный журналист пытался навязывать собеседнику вопросы

Михович - об интервью Президента на CNN: ангажированный журналист пытался навязывать собеседнику вопросы

Главный редактор "Сельской газеты" Сергей Михович в эфире телеканала "Беларусь 1" поделился своим мнением об интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу CNN.  


- Журналист американского телеканала приехал с определенной целью - это было очевидно и невозможно не заметить. Он привез с собой какие-то шаблоны  и вопросы. Данный телеканал кичится своей свободой слова, но вы видели, какая это свобода слова, когда приезжает ангажированный журналист и пытается навязывать свои вопросы собеседнику. Те, которые он считает нужным. При чем с такой интонацией, напористостью и неким обвинительным уклоном,- отметил он. 
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