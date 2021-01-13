Наш народ всегда был монолитен и един. Таким мнением главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович поделился в эфире общественно-политического шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Разговор в программе 13 января затронул объявление 2021-го в Беларуси Годом народного единства. Сергей Михович охарактеризовал это как «очень точное и своевременное название года».
– Белорусский народ всегда, как правило, был един, монолитен и трудолюбив – он таким и остается, – подчеркнул специалист. – Однако ушедший 2020 год по разным причинам был очень напряженным и непростым, и поэтому какая-то часть общества отделилась от этого монолита.
Архивное фото
Сергей Михович выразил уверенность, что в наступившем году инициатива единения поможет вновь сплотить белорусов. Ведь, по словам главного редактора «Сельской газеты», «единство и патриотизм у нашего народа в крови».
В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
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Михович: единство и патриотизм – в крови белорусского народа
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Фото: Владимир ШЛАПАК