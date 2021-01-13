Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.58
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Михович: единство и патриотизм – в крови белорусского народа

Михович: единство и патриотизм – в крови белорусского народа

Наш народ всегда был монолитен и един. Таким мнением главный редактор «Сельской газеты» Сергей Михович поделился в эфире общественно-политического шоу «Будни» на «Альфа Радио».

Архивное фото

Разговор в программе 13 января затронул объявление 2021-го в Беларуси Годом народного единства. Сергей Михович охарактеризовал это как «очень точное и своевременное название года».

– Белорусский народ всегда, как правило, был един, монолитен и трудолюбив – он таким и остается, – подчеркнул специалист. – Однако ушедший 2020 год по разным причинам был очень напряженным и непростым, и поэтому какая-то часть общества отделилась от этого монолита. 

Архивное фото

Сергей Михович выразил уверенность, что в наступившем году инициатива единения поможет вновь сплотить белорусов. Ведь, по словам главного редактора «Сельской газеты», «единство и патриотизм у нашего народа в крови».

В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Владимир ШЛАПАК
Версия для печати
Новости и статьи
Умер актер, сыгравший в фильмах "Притяжение" и "Мы из будущего 2"
Специалисты рассказали, существует ли риск заражения коронавирусом в поездах и электричках
Лану Дель Рей обвинили в расизме
Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа от власти
Михович: единство и патриотизм – в крови белорусского народа
«Атлетико» обыграл «Севилью» и упрочил лидерство в Примере
Михась Поздняков: «Детей нужно любить». К 40-летию издательства «Юнацтва»
Северный модник: 12 фактов о свитере
Египет принимает чемпионат мира по гандболу. Среди участников — сборная Беларуси
«Манчестер Юнайтед» победил «Бернли» и единолично возглавил таблицу чемпионата Англии по футболу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Проверка на интеллект
Делегаты форума и эксперты – о предстоящем Всебелорусском народном собрании
В Беларуси проходит онлайн-голосование по выбору кандидата на звание птицы 2022 года
В Беларуси определен порядок сделок с помощью смарт-контрактов
В США назвали лекарства, противопоказанные при COVID-19
Ребенку тяжело дается чтение, когда причина — дислексия
Прогулка Насти Каменской по пляжу выдалась слишком горячей (Фото)
В витебском общежитии сработала пожарная автоматика - эвакуированы 45 человек
В Борисове спасатели сняли молодого мужчину с ограждения балкона на девятом этаже
Гомельчан приглашают на интерактивные спектакли "Ночь перед Рождеством" и "Святки-Колядки"
«Будет дополнено»: телеканал ОНТ раскрыл тайну финансирования белорусских протестов
мнение
Вадим ГИГИН
Дрогнули только слабые
Хренин проведет прямую телефонную линию 16 января
Пожилым людям зимой рекомендуется использовать трость - врач
КГК Витебской области выявил нарушения в бухгалтерской отчетности предприятий
Встроенные в многоэтажки детские сады появятся в Пинске и Иваново
Беларусь продлила лицензирование импорта портландцемента на полгода
Жителя Миорского района приговорили к 10 годам колонии за убийство односельчанина
Организованные "Брестоблимуществом" первые торги года оказались результативными
Цена нефти Brent превысила $57 впервые с 24 февраля 2020 года
Гороскоп на 14 января
Вице-президент США отказался отстранять Трампа от власти
мнение
Всеволод ШИМОВ
Чарнагорыя: напружанасць узрастае
В Витебске при пожаре в жилом доме эвакуировали 10 человек
Мини-ярмарка вакансий для сезонной работы пройдет в Могилеве
Мужчина бросился в замершее озеро, чтобы спасти собаку - видео
Японцы после снегопада превращают авто в аниме-героев (Фото)
В США после беспорядков в Капитолии завели более 160 дел
Белорусские эксперты — о значимости Года народного единства
«Новый штамм гораздо проще проникает в клетки человека»: эпидемиолог рассказала подробности о «британской» мутации COVID-19
За сутки в мире выявили более 566 тыс. случаев заражения коронавирусом
Некрасивая история: мордобой в центре Варшавы
Демократия на глиняных ногах
мнение
Светлана КОСАЧ
Машина времени киргизской сборки
В Болгарии в результате оползня пострадали 11 человек
Реализация поставленных планов, развитие лизинга, вопросы кооперации с Россией и ответ на «бандитские санкции» Запада: Президент заслушал доклад о развитии промышленного комплекса
Количество отравившихся в Буйнакске детей увеличилось до 50
Авторы
СКАНИРУЙТЕ