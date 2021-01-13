Михович: единство и патриотизм – в крови белорусского народа

Архивное фото

Архивное фото

Разговор в программе 13 января затронул объявление 2021-го в Беларуси Годом народного единства. Сергей Михович охарактеризовал это как «очень точное и своевременное название года».подчеркнул специалист. –Сергей Михович выразил уверенность, что в наступившем году инициатива единения поможет вновь сплотить белорусов. Ведь, по словам главного редактора «Сельской газеты»,В ток-шоу «Будни» обсуждаются актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ. В программу интегрированы новости, вызвавшие резонанс в социальных сетях и обществе, комментарии экспертов, обзор свежей прессы и телеграм-каналов, информация о ситуации на дорогах и курсах валют, прогноз погоды.