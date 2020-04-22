Михневич: у Беларуси нет цели стать членом Евросоюза

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, — подчеркнул Александр Михневич.Посол также отметил, что Евросоюз на данной стадии не активизирует процесс принятия в свой состав даже стран-кандидатов, соответствующие переговорные процессы растянуты во времени и длятся продолжительный период.Беларусь заинтересована в полной нормализации отношений с Евросоюзом, придании этому процессу необратимого характера, заключении базового юридического соглашения о сотрудничестве с ЕС с учетом нынешних реалий взаимодействия, расширении двусторонней юридической базы взаимодействия, получении беспрепятственного доступа на рынок ЕС и построении взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и его странами-членами.Александр Михневич обратил внимание, что и белорусская сторона, и Евросоюз на официальном и экспертном уровнях отмечают направления, представляющие взаимный интерес: торгово-экономическое сотрудничество, сотрудничество в таможенной сфере и области энергетической безопасности, развитие транзитной инфраструктуры, регулирование качества продуктов питания на основе принятия соответствующих стандартов, инвестиционное сотрудничество, взаимодействие финансовых институтов, сотрудничество по противодействию торговле людьми и нелегальной миграции.