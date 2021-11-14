Михеев: Запад «забывает» про международное право в невыгодные для него моменты

Ситуация с беженцами на границе показала, что Запад неожиданно забывает про международное право в невыгодные для них моменты. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь 1» российский политолог Сергей Михеев:
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— Я думаю, что сказку про международное право можно рассказывать обывателям, еще кому-то. Но люди, которые профессионально занимаются этими вещами, следят за ситуацией, прекрасно осознают, что про международное право Запад всегда вспоминал тогда, когда это ему выгодно. А когда невыгодно, он всегда про это забывал. Данный случай (кризис беженцев на белорусско-польской границе – Прим. ред.) показывает, что ситуация совершенно идентичная, например, потоку беженцев из Турции или Ливии, но Европа ведет себя совершенно по-другому. Хотя есть, конечно, феномен Польши: поляки внутри Европы пытаются выгородить себе особое место. Они хотят пользоваться всем тем, что дает Евросоюз, но не хотят отдавать и говорят: «Мы будем делать так, как мы хотим».