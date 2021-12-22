Михеев о проекте договора между Россией и США: эти предложения давно назрели

На это в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ указал российский политолог Сергей Михеев, говоря о проектах договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности.
- Эти предложения давно назрели.<...> Хватит называть их [США] коллегами, партнерами, друзьями. Давайте честно скажем: мы считаем, что вы [США] поступаете с нами в ущерб нашей безопасности, а постановка вопроса, при которой ваша безопасность - это все, а наша - это ничто, неправильная. С таким предложениями можно было выйти и пять, и десять, и пятнадцать лет назад. И даже двадцать лет назад они были актуальны. Но другой вопрос, были ли ресурсы для того, чтобы отстаивать свои права.<...> Считаю, что мы с ними [США] очень долго миндальничали, рано или поздно необходимо было назвать все вещи своими именами, - констатировал российский политолог.
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