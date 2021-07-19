Такое мнение озвучил российский политолог и телеведущий Сергей Михеев в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Он подчеркнул, что Президент Беларуси сейчас находится в интересной ситуации.
– Во-первых, европейцы грозят ему новыми серьезными санкциями. Местами с Лукашенко можно брать пример, он быстро отвечает ударом на удар, – поделился взглядом аналитик.
При этом политолог назвал Литву слабой страной, которая возомнила себя игроком европейского масштаба. Становится ясно, что Литва несопоставимая по ресурсам страна.
– Появление сотен мигрантов в Литве и введение режима ЧС из-за увеличения их количества – показательный момент, – отметил политический деятель
– Что вы о себе возомнили в Вильнюсе, литовцы? – задался вопросом он. – Вы считаете себя мировой державой, у которой есть ресурсы, позволяющие играть в большую политику?
Аналитик добавил: Лукашенко продемонстрировал, что пара сотен мигрантов могут начать расшатывать ситуацию в этой стране.
– Вы даже с этим неспособны справиться, – продолжил он. – Вы в Вильнюсе , деревенские провинциальные «геополитики», фантазируете, что к власти придут другие люди и вы сможете объединиться [с Беларусью]. Этого не будет, – заключил специалист.
Фото: miheev-politolog.ru
Опубликовано:
1225
Михеев: Литва очень маленькая и слабая страна, которая возомнила себя мировым игроком
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter