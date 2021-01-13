Михась Поздняков: «Детей нужно любить». К 40-летию издательства «Юнацтва»

В этом месяце мы отмечаем 40-летие издательства «Юнацтва», которое за 21 год своего существования воспитало и приучило к чтению целое поколение юных белорусов.
Известный и любимый детский писатель, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси Михась Поздняков – тоже юбиляр. 24 января ему исполняется 70 лет.
– Работал в «Юнацтве» с 1984 года, – с волнением вспоминает он. – Прошел всю лестницу должностей: литературный редактор, старший редактор, заместитель главного редактора, с 1989 года – главный редактор, с конца 2001 года – исполняющий обязанности директора издательства.
До сих пор он помнит все тонкости редакционного процесса.
По его словам, рукописи поступали директору вместе с авторской заявкой. А директором был тогда замечательный детский писатель, поэт и публицист Валентин Антонович Лукша. Кто лучше него – человека творческого, но с крепкой государственной закваской – мог оценить потенциальную значимость литературного произведения?
– Лукша был опытным директором, мудрым, талантливым, хозяйственным, деятельным! – говорит о нем Михась Поздняков.
Но даже такой энергичный деятель, как Лукша, вряд ли бы чего-то добился, если бы не поддержка со стороны руководителей республики.
– Издательство было создано на основании решения ЦК Коммунистической партии Беларуси, – вспоминает Михась Поздняков. – Петр Миронович Машеров горячо поддержал, принял меры, пробивал начало.
До открытия издательства Машеров не дожил всего каких-то три месяца. Но наверняка бы порадовался, если бы увидел, как воплотился в жизнь их общий замысел.
– Он умер в начале октября 1980 года, – продолжает свой рассказ Михась Поздняков, – но его великая заслуга всегда упоминалась и ценилась. Тогдашний председатель Госкомитета по печати Михаил Иванович Делец – мудрейший и лучший руководитель – тоже много сделал для «Юнацтва». В план издания включалось лучшее, наиболее качественное, талантливое, пригодное для воспитания гармоничной личности. Классику – свою, российскую, зарубежную. Современных выдающихся авторов различных республик СССР и зарубежья. Объявляли тематические конкурсы на лучшую рукопись. Делали социальный заказ на создание той или иной книги. Посредством анкетирования изучали пожелания читателей и потребности библиотек. Искали творческую молодежь. Все достойное того старались издавать. Также заключали контракты с зарубежными партнерами. Издавали по заказу зарубежных организаций на 16 языках в 110 странах мира произведения белорусского фольклора, детской классики, патриотической и лучшей современной литературы...
К рецензированию рукописей широко привлекалась общественность.
– Их часто отправляли на рецензию известным писателям, ученым, общественным деятелям, институтам, – рассказывает Михась Поздняков.
После вынужденного ухода Лукши – а случилось это в 1998 году – выстроенная им система рухнула. «Юнацтва» обанкротилось и вновь влилось в состав «Мастацкай літаратуры», откуда оно вычленилось в январе 1981 года.
– «Юнацтва» была материком, школой, страной, институтом познания, образования, воспитания детей, – с ноткой ностальгии вспоминает Михась Поздняков. – Сколько было творческих встреч и хождений в народ, сколько отзывов... С исчезновением «Юнацтва» исчезло не просто учреждение по изданию книг для детей и юношества. Прекратилась обширная работа по изучению спроса, работе с детьми, библиотеками, школами, университетами, общественностью, поиску талантов, продвижению белорусских книг за рубежом. Конечно, после развала СССР время стало другое. Военная, документальная, переводная и политическая литература практически не пользовалась спросом. Зато была лучшая классика, лучшая современная фантастика, много увлекательной, научной, познавательной, справочной, программной литературы, особенно для изучения в школе по программам.
А что взамен?
– Сейчас детская литература активно издается государственными и коммерческими издательствами. Но такого, как было, уже нет, хотя издательства очень стараются. Мы еще помним, как книги на белорусском языке для детей младшего школьного возраста издавались тиражами от 40 до 160 тысяч экземпляров. Моя книга «Три волшебника» – 120 тысяч экземпляров. На русском – от 80 тысяч до 125 и более. Был твердый заказ со стороны библиотек, книготорговли, Белсоюзпечати, Белпотребсоюза. Заказы суммировались, и таким тиражом выходила книга. Сейчас заказы скудные, система не работает. Сплошь и рядом печатают на склад, а потом продают. Тираж на белорусском языке язык не более двух тысяч экземпляров. На русском – три с половиной, реже десять.
И самый главный вопрос – что нужно, чтобы дети снова начали читать хорошие книги.
– Детей нужно любить! Посвящать им больше времени, читать им с пеленок или даже раньше. Читать надо то, что очеловечивает, обогащает знаниями, духовностью, способствует формированию доброты, чуткости, милосердия, искренности, трудолюбия, сострадания. Для детского чтения очень важен фольклор, особенно сказки, классика, лучшая современная, разнообразная тематическая познавательная литература... Будет читатель – будут и книги. Будет стремление человека творить, работать, познавать, открываться миру, любить Родину и людей. А это именно то, что нам необходимо.
Фото из личного архива
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Михась Поздняков: «Детей нужно любить». К 40-летию издательства «Юнацтва»
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