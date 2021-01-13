Михась Поздняков: «Детей нужно любить». К 40-летию издательства «Юнацтва»

Известный и любимый– тоже юбиляр. 24 января ему исполняется 70 лет.– с волнением вспоминает он.До сих пор он помнит все тонкости редакционного процесса.По его словам, рукописи поступали директору вместе с авторской заявкой. А директором был тогда замечательный детский писатель, поэт и публицист Валентин Антонович Лукша. Кто лучше него – человека творческого, но с крепкой государственной закваской – мог оценить потенциальную значимость литературного произведения?– говорит о нем Михась Поздняков.Но даже такой энергичный деятель, как Лукша, вряд ли бы чего-то добился, если бы не поддержка со стороны руководителей республики.– вспоминает Михась Поздняков., – продолжает свой рассказ Михась Поздняков, –К рецензированию рукописей широко привлекалась общественность.– рассказывает Михась Поздняков.После вынужденного ухода Лукши – а случилось это в 1998 году – выстроенная им система рухнула. «Юнацтва» обанкротилось и вновь влилось в состав «Мастацкай літаратуры», откуда оно вычленилось в январе 1981 года., – с ноткой ностальгии вспоминает Михась Поздняков. –А что взамен?И самый главный вопрос – что нужно, чтобы дети снова начали читать хорошие книги.Фото из личного архива