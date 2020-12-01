Михаила Ефремова перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области

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ТАСС

, – сообщил источник информационного агентства в правоохранительных органах.Актер будет отбывать наказание в колонии № 4 в Белгородской области, где, кстати, ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.После обучения Михаил Ефремов сможет работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Работа или освоение новой специальности в исправительной колонии – важный фактор для условно-досрочного освобождения.