Министерство культуры Республики Беларусь скорбит в связи со смертью художественного руководителя ГУ «Национальный академический народный хор Республики Беларусь им.Г.И.Цитовича» Михаила Павловича Дриневского и выражает искренние соболезнования его родным и близким, коллегам и друзьям, всей культурной общественности Беларуси.
Фото из архива.
Прощание с Великим маэстро, народным артистом Беларуси Михаилом Павловичем Дриневским, начнется уже сегодня, 11 ноября, с 20.00 в столичном храме Николая Японского по ул. Лидской, 3 (ст.м. Каменная горка).
В четверг, 12 ноября в 8. 30 утра там же состоится заупокойная литургия и отпевание, а в 11.30 начнётся гражданская панихида и погребение на Восточном (бывшем Московском) кладбище (ст.м. Борисовский тракт).
— Смерть и Михаил Павлович Дриневский — понятия несовместимые, — не скрывает слёз председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич. — Он ведь и был сама жизнь, наполненная светом, радостью, добродушным юмором, добротой, энергией и любовью. Всех, кто с ним общался и работал, он наполнял своим позитивом. Для нас, композиторов, это особо тяжелая потеря. Михаил Павлович был величайшим знатоком, носителем, пропагандистом и исследователей народной песни. И он был для нас поддержкой и наставником, первым исполнителем наших сочинений. В эти тяжёлые дни хочу высказать свои самые искренние соболезнования родным и близким Михаила Павловича Дриневского и заверить их, что он навсегда останется с нами, в нашей памяти, в наших сердцах.
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Михаила Дриневского похоронят 12 ноября на Восточном кладбище в Минске
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович