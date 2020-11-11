Михаила Дриневского похоронят 12 ноября на Восточном кладбище в Минске

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Прощание с Великим маэстро, народным артистом Беларуси Михаилом Павловичем Дриневским, начнется уже сегодня, 11 ноября, с 20.00 в столичном храме Николая Японского по ул. Лидской, 3 (ст.м. Каменная горка).В четверг, 12 ноября в 8. 30 утра там же состоится заупокойная литургия и отпевание, а в 11.30 начнётся гражданская панихида и погребение на Восточном (бывшем Московском) кладбище (ст.м. Борисовский тракт)., — не скрывает слёз. —