Советский и российский актер Михаил Боярский выписан из больницы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил его сын Сергей Боярский.
По словам наследника, актер чувствует себя прекрасно и уже завтра будет играть на сцене театра Ленсовета в вечернем спектакле.
Напомним, на днях народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Петербурге. Отмечалось, что у него была высокая температура и слабость, при этом экспресс-текст на коронавирус показал отрицательный результат.
Фото: РИА Новости
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Михаила Боярского выписали из больницы
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