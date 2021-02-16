Народного артиста России Михаила Боярского госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. У актера наблюдались жар и слабость. Об этом стало известно со слов его супруги Ларисы Луппиан, художественного руководителя театра имени Ленсовета и народной артистки России, передает ТАСС.
– Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока, – рассказала супруга 71-летнего артиста.
Фото: ТАСС
Опубликовано:
927
Михаила Боярского экстренно госпитализировали
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter