Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку

– передал слова политика юрист Ника Гварамия.По его словам, Саакашвили требует организовать место в клинике, где будут обеспечены его безопасность и качественное лечение в постреабилитационный период. Напомним, сейчас экс-президент находится в Глданской тюремной больнице.