Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку в тюрьме, но на определенных условиях, пишет РИА Новости.
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"Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку. <...> Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", – передал слова политика юрист Ника Гварамия.
По его словам, Саакашвили требует организовать место в клинике, где будут обеспечены его безопасность и качественное лечение в постреабилитационный период. Напомним, сейчас экс-президент находится в Глданской тюремной больнице.