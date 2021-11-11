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Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку в тюрьме, но на определенных условиях, пишет РИА Новости

Фото: РИА Новости

"Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнеров и прекратить голодовку. <...> Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее учреждение, я немедленно прекращу голодовку", – передал слова политика юрист Ника Гварамия.

По его словам, Саакашвили требует организовать место в клинике, где будут обеспечены его безопасность и качественное лечение в постреабилитационный период. Напомним, сейчас экс-президент находится в Глданской тюремной больнице.
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