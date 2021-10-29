Михаил Саакашвили начал лечение в тюрьме

Адвокат политика Георгий Гелхаури рассказал, что врачи назначили Саакашвили медикаментозное лечение и он уже принял лекарства. Сейчас бывший глава государства сдает все необходимые анализы.Адвокат отметил, что сторона защиты продолжает настаивать на отправке Саакашвили в частную клинику.Политик голодает в тюрьме уже 29 дней. На днях стало известно, что он отказывается от помощи местных врачей в знак протеста после того, как администрация тюрьмы ужесточила правила его встречи с адвокатами.Экс-президента задержали в столице Грузии 1 октября. Он проходит по нескольким уголовным делам.