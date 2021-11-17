Михаил Русый о применении Польшей водометов против беженцев: надо немедленно провести расследование

Это в эфире телеканала ОНТ подчеркнул председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый, говоря о применении польскими пограничниками спецсредств и водометов против беженцев.
– С позволения польских властей была совершена международная террористическая акция. По-другому это не назовешь. Надо немедленно провести расследование, потом обратиться по фактам этих расследований во все международные правоохранительные органы, потому что так с людьми поступать нельзя. Это кровь, это боль... Это нацизм со стороны польских властей, – обратил внимание Михаил Русый.