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  2. Михаил Русый о применении Польшей водометов против беженцев: надо немедленно провести расследование

Михаил Русый о применении Польшей водометов против беженцев: надо немедленно провести расследование

Это в эфире телеканала ОНТ подчеркнул председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый, говоря о применении польскими пограничниками спецсредств и водометов против беженцев.


– С позволения польских властей была совершена международная террористическая акция. По-другому это не назовешь. Надо немедленно провести расследование, потом обратиться по фактам этих расследований во все международные правоохранительные органы, потому что так с людьми поступать нельзя. Это кровь, это боль... Это нацизм со стороны польских властей, – обратил внимание Михаил Русый.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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