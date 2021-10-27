Михаил Орда: разрушить промышленность Беларуси у западных политиков не получится

Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов при посещении ОАО «Агат – электромеханический завод».

Это предприятие с декабря 2020 года находится под незаконными санкциями Европейского союза.

– По задумке европейских чиновников работники завода – а это порядка 700 человек – одни из первых должны были остаться без работы. Хотя это предприятие, люди, которые здесь работают, никогда ничего не нарушали – ни в международных законах, ни в правилах торговли. Такие действия со стороны Евросоюза – это преступление против интересов людей, это беспредел и бандитизм в международном масштабе, – отметил Михаил Орда. – Но разрушить промышленность Беларуси у западных политиков не получится.

Как подчеркнул председатель ФПБ, профсоюзы неоднократно обращались к европейским чиновникам с призывом соблюдать законность и отказаться от санкционной политики, которая противоречит основополагающим нормам международного права.

– Мы также неоднократно призывали услышать голос простых белорусов. Но правда в том, что этих европейских чиновников совершенно не интересует, что будет с людьми в результате их агрессивной политики. Поэтому сейчас мы принимаем меры, чтобы юридическим путем понудить так называемый «коллективный Запад» к соблюдению международного права и прав наших людей, – сообщил лидер национального профцентра.

В сентябре этого года Федерация профсоюзов совместно с правительством и объединением нанимателей провела международную конференцию. Во время форума эксперты сделали однозначный вывод: санкции нарушают основополагающие нормы международного права. Было подготовлено соответствующее заключение юристов. Кроме того, Федерация профсоюзов заключила соглашение с Белорусской коллегией адвокатов. В итоге на сегодняшний день уже подобраны юридические компании за рубежом, готовые в международных инстанциях доказывать незаконность санкционной политики.

– Это необходимо сделать, чтобы остановить агрессивную политику Евросоюза не только в отношении Беларуси, но и других стран, которые они пытаются себе подчинить, – подчеркнул председатель ФПБ.

Что касается работы предприятий страны в условиях санкций, то пример ОАО «Агат – электромеханический завод» показывает: при слаженной работе всего коллектива этот негативный фактор можно преодолеть. Так, уже сегодня на предприятии есть конкретные наработки по импортозамещению комплектующих, по диверсификации рынков сбыта.

– Эта ситуация дала нам толчок для дальнейшего развития. Совместно с предприятиями Государственного военно-промышленного комитета занялись разработкой и применением изделий белорусского производства. Мы будем больше работать и больше зарабатывать, – рассказал директор ОАО «Агат – электромеханический завод» Николай Балигатов. – В ближайших планах предприятия – его модернизация, создание новых корпусов, увеличение численности работ по новым направлениям. Уже сегодня мы разработали новые технические средства, которые позволяют заменить то оборудование, те механизмы, которые мы приобретали в странах Евросоюза.

Этот пример – не единичный. Это можно увидеть на примере ряда других промышленных гигантов, в отношении которых применены незаконные санкции, но они также активно развивают собственное производство, налаживают кооперацию с другими отечественными предприятиями.