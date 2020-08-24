Михаил Ефремов пока не решил, кто будет его адвокатом, и настаивает на биологической экспертизе по заведенному в отношении него уголовному делу, передает ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.
Суд дал актеру неделю на поиск нового адвоката, иначе ему предоставят защитника по назначению.
Ефремов также настаивает, что находился на пассажирском сиденье своей машины в момент ДТП на Садовом кольце.
"В связи с состоянием опьянения я помню события того вечера слишком фрагментарно. Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье. Прошу суд дать мне еще пять дней для поиска нового адвоката, а пока использовать это время для биологической экспертизы по моему делу", – зачитал актер свое ходатайство.
Следующее судебное заседание по громкому делу запланировано на 31 августа. Это обусловлено необходимостью поиска актеру нового адвоката.
Фото: ТАСС
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Михаил Ефремов пока не решил, кто будет его адвокатом
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