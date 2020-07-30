Заслуженный артист России Михаил Ефремов, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как он не признает вину, пишет ТАСС.
Фото: ТАСС
"Теоретически можно рассмотреть в особом порядке, но для этого надо признать вину. Мы ее не признаем", – отметил адвокат актера Эльман Пашаев.
По его словам, подсудимый может давать показания в любой момент. И Ефремов сделает это в конце судебного процесса.
В случае рассмотрения уголовного дела в особом порядке суд не исследует дoказательства, а наказание в этом случае может сoставить ниже низшего предела, то есть в случае Ефремова – менее пяти лет. Сейчас ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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Источник: Ефремов не нарушал условий домашнего ареста
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Михаил Ефремов не будет просить об особом порядке рассмотрения дела
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