Миканович станет новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу

Олег Миканович сменит Виктора Бекшу на посту наставника мужской сборной страны по волейболу, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба «Шахтер» (Солигорск). Это стало известно по итогам состоявшейся в Минспорта и туризма аттестации национальных команд по волейболу.
Рулевой минского «Строителя» Олег Миканович займет пост главного тренера национальной команды с 1 января следующего года. Виктор Бекша тренировал сборную с 2017 года.
Женскую национальную команду продолжит возглавлять Станислав Саликов.