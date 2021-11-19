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  2. Миканович станет новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу

Миканович станет новым главным тренером мужской сборной Беларуси по волейболу

Олег Миканович сменит Виктора Бекшу на посту наставника мужской сборной страны по волейболу, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба «Шахтер» (Солигорск). Это стало известно по итогам состоявшейся в Минспорта и туризма аттестации национальных команд по волейболу.


Рулевой минского «Строителя» Олег Миканович займет пост главного тренера национальной команды с 1 января следующего года. Виктор Бекша тренировал сборную с 2017 года.

Женскую национальную команду продолжит возглавлять Станислав Саликов. 
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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