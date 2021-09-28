Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.92
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Клишевич: миграционный кризис показал, что власти соседних стран ни на что не способны

Клишевич: миграционный кризис показал, что власти соседних стран ни на что не способны

Такой тезис озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, обсуждая гуманитарную катастрофу на границе со странами ЕС. 


За минувшую неделю на границе с Евросоюзом погибли пять мигрантов со стран Ближнего Востока. Среди них был и 11-летний ребенок.

– Для нас происходящее на границе и утрата людских жизней – это дико, мы привыкли к тишине, спокойствию и порядку. Тысячи мигрантов гибнут не случайно. Это еще раз доказывает ту бездуховность, которую пытались насадить и нам с помощью якобы гуманных европейских ценностей. Мы сделаем все для того, чтобы сохранить жизни и здоровье тех, кто попал волею судьбы в такую сложную ситуацию, – подчеркнул спикер.


Сергей Клишевич напомнил про более ранние факты, когда мигранты могли без проблем пересечь польскую или литовскую границу.

По мнению парламентария, миграционный кризис вполне может ударить и по [польским и литовским] политическим элитам, которые сегодня находятся у власти.

Вечером накануне появилась новость о том, что в Литве предложили ввести ответственность в виде лишения свободы на 20 лет за организацию нелегальной миграции. Сергей Клишевич высказался и по этому поводу:

Подписаться
– Понятна их нервозность. Миграционный кризис показал, что эти власти ни на что не способны. Ни организовать пребывание на территории, ни оградить от конфликтов, а только создавать видимость власти. Это циничная и зверская политика коллективного Запада, отношение к ней должно быть соответствующее. Мы должны себя оградить от таких действий и политиков, – отметил он. 

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы