Клишевич: миграционный кризис показал, что власти соседних стран ни на что не способны

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За минувшую неделю на границе с Евросоюзом погибли пять мигрантов со стран Ближнего Востока. Среди них был и 11-летний ребенок.– подчеркнул спикер.Сергей Клишевич напомнил про более ранние факты, когда мигранты могли без проблем пересечь польскую или литовскую границу.По мнению парламентария, миграционный кризис вполне может ударить и по [польским и литовским] политическим элитам, которые сегодня находятся у власти.Вечером накануне появилась новость о том, что в Литве предложили ввести ответственность в виде лишения свободы на 20 лет за организацию нелегальной миграции. Сергей Клишевич высказался и по этому поводу:– отметил он.