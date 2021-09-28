Клишевич: миграционный кризис показал, что власти соседних стран ни на что не способны

Такой тезис озвучил сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, обсуждая гуманитарную катастрофу на границе со странами ЕС.
За минувшую неделю на границе с Евросоюзом погибли пять мигрантов со стран Ближнего Востока. Среди них был и 11-летний ребенок.
– Для нас происходящее на границе и утрата людских жизней – это дико, мы привыкли к тишине, спокойствию и порядку. Тысячи мигрантов гибнут не случайно. Это еще раз доказывает ту бездуховность, которую пытались насадить и нам с помощью якобы гуманных европейских ценностей. Мы сделаем все для того, чтобы сохранить жизни и здоровье тех, кто попал волею судьбы в такую сложную ситуацию, – подчеркнул спикер.
Сергей Клишевич напомнил про более ранние факты, когда мигранты могли без проблем пересечь польскую или литовскую границу.
По мнению парламентария, миграционный кризис вполне может ударить и по [польским и литовским] политическим элитам, которые сегодня находятся у власти.
Вечером накануне появилась новость о том, что в Литве предложили ввести ответственность в виде лишения свободы на 20 лет за организацию нелегальной миграции. Сергей Клишевич высказался и по этому поводу: