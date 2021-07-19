Мигранты в Европе: почему Литва обвиняет Беларусь и как проблема наплыва беженцев вносит раскол в Евросоюз?

Игорь Тур в эфире программы «Контуры» на телеканале «ОНТ» вспомнил многолетнюю проблему миграции в ЕС и попытался доказать, что политический крик Вильнюса не услышат дальше «горы Гедымина».
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Журналист подчеркнул: во всем виноваты деньги и политические игры. Он напомнил финансовый кризис 2008 года, когда мировой ВВП стал показывать отрицательные значения впервые с времен Второй мировой войны. Спустя три года происходит рецессия, остро бьющая по Евросоюзу. На авансцену выходит Греция, намереваясь объявить себя банкротом, взамен получая кредитную линию на 159 млрд евро. Взамен у греков Европа полунамеками попросила сущий пустяк – заняться африканскими мигрантами.
Далее Игорь Тур остановился на теме Африки, где во многих странах экономика развалена цветными революциями.
- Казалось бы, при чем тут Европа, нехватка рабочих мест и средств для существования? И как удачно совпало, что ЕС как раз нужна дешевая рабочая сила для своей экономики. И от Ливии до Туниса – через Средиземное море устремляются корабли с беженцами. Греки сначала принимают всех. А коллективный Брюссель придумывает схему с квотами: каждая страна ЕС обязана принять определенное количество мигрантов, взамен получая деньги и одобрение Берлина и Парижа, - отметил он.
Но расчеты оказываются неверными: вместо 160 тыс. беженцев в первую волну Европа получает 1,5 млн.
Греческие миграционные центры не справляются с наплывом: ливийские и тунисские корабли «случайно» швартуются у берегов Италии. Там пособие по безработице повыше. Афина и Рим стремятся к большим политическим боссам, но те, отыгрывать назад не спешат. Проблему решают по принципу «пока беженцы не у нас, они не наши». Корабли с мигрантами начинают прессовать в открытом море береговая охрана и военные суда. Счет прибывших в Европу африканцев идет уже на миллионы.
В менее толерантных городах ЕС начинается движение против политики Брюсселя. Акции протеста переходят в стычки и погромы. Так, только за 2015 год в еврозону пребывает почти 2 миллиона беженцев. В открытом море тонут как минимум 5 судов с африканцами, погибает 2,5 тыс. мигрантов. С 2000 года здесь их погибло 22 тысячи.
Журналист напомнил, что в 2015 году появляется понятие миграционного кризиса в Европе.
- Кризис приводит к началу распада ЕС. Чехия, Венгрия, Словакия и другие государства перестают слушать немцев и принимать африканцев. Решение проблемы мигрантов перекладывается на те страны, куда они первоначально прибыли, - пояснил он он.
Игорь Тур указал на отчет Евростата: по его данным в прошлом году в Европе начитывалось 550 тысяч незаконных мигрантов.
Далее телеведущий перешел к теме Беларуси и Литвы. Соседнее государство, будучи частью ЕС, обвиняет Беларусь в том, что с начала года к ним от нас прибыли 2 223 незаконных мигранта.
- Вильнюс кричит о деньгах - 40 миллионов евро, которые Литва просила на строительство стены на границе с Беларусью. Брюссель не одобрил. Выделили только 10 миллионов на прием граждан-беженцев. При этом Вильнюс в своих политических криках намекает на то, что переправкой нелегалов занимается Минск. Мол, это бизнес, - отметил специалист и задался вопросом:
- Что мешало, как раньше, выделять Беларуси, а не Литве эти 10 миллионов, за которые Минск гарантированно становился восточным щитом о нелегалов? Но программы сотрудничества свергнуты, прилетели санкции. Раз мы больше не партнеры, разумно свои проблемы каждому решать самостоятельно, - озвучил мнение он.
Так, Литва заявила, что беженцы - это акт гибридной войны против Беларуси. При чем это не белорусские беженцы: как раз наших литовцы готовы принимать. Речь про граждан Ирака. Их опросили – подтверждений того, что Минск имеет какое либо отношение в миграции найдено не было.
- На проблемах Европы с беженцами кто-то, возможно, пытается делать бизнес. Но если граждане Ирака легально прилетают в Минск, а потом им некие личности за деньги показывают, в какой стороне Литва, белорусское законодательство не нарушено. Здесь уместна разве что статья мошенничество, но для этого нужны заявления потерпевших, которых нет и не было. Такое случалось и ранее, граждане Бангладеш поступили в наши вузы, оплатили обучение за 1-й семестр и половина из них растворилась в Европе спустя месяц. Это проблема ЕС и их манящих пособий по безработице, - высказался Тур.
Он назвал беженцев патронами гибридной агрессии.
- Что же для Беларуси? Мигранты не наши, к нам прилетают легально, не собираются у нас оставаться, оснований по нашему законодательству их удерживать или депортировать, нет. Все остальное - проблемы Европы, Минск готов помогать дружественным странам, но Литва помощи не попросит и будет обострять проблему. Кажется, что есть деньги Брюсселя: вот только они иллюзорные, - подвел итог журналист.
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Мигранты в Европе: почему Литва обвиняет Беларусь и как проблема наплыва беженцев вносит раскол в Евросоюз?
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