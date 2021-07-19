Мигранты в Европе: почему Литва обвиняет Беларусь и как проблема наплыва беженцев вносит раскол в Евросоюз?

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Журналист подчеркнул: во всем виноваты деньги и политические игры. Он напомнил финансовый кризис 2008 года, когда мировой ВВП стал показывать отрицательные значения впервые с времен Второй мировой войны. Спустя три года происходит рецессия, остро бьющая по Евросоюзу. На авансцену выходит Греция, намереваясь объявить себя банкротом, взамен получая кредитную линию на 159 млрд евро. Взамен у греков Европа полунамеками попросила сущий пустяк – заняться африканскими мигрантами.Далее Игорь Тур остановился на теме Африки, где во многих странах экономика развалена цветными революциями., - отметил он.Но расчеты оказываются неверными: вместо 160 тыс. беженцев в первую волну Европа получает 1,5 млн.Греческие миграционные центры не справляются с наплывом: ливийские и тунисские корабли «случайно» швартуются у берегов Италии. Там пособие по безработице повыше. Афина и Рим стремятся к большим политическим боссам, но те, отыгрывать назад не спешат. Проблему решают по принципу «пока беженцы не у нас, они не наши». Корабли с мигрантами начинают прессовать в открытом море береговая охрана и военные суда. Счет прибывших в Европу африканцев идет уже на миллионы.В менее толерантных городах ЕС начинается движение против политики Брюсселя. Акции протеста переходят в стычки и погромы. Так, только за 2015 год в еврозону пребывает почти 2 миллиона беженцев. В открытом море тонут как минимум 5 судов с африканцами, погибает 2,5 тыс. мигрантов. С 2000 года здесь их погибло 22 тысячи.Журналист напомнил, что в 2015 году появляется понятие миграционного кризиса в Европе.- пояснил он он.Игорь Тур указал на отчет Евростата: по его данным в прошлом году в Европе начитывалось 550 тысяч незаконных мигрантов.Далее телеведущий перешел к теме Беларуси и Литвы. Соседнее государство, будучи частью ЕС, обвиняет Беларусь в том, что с начала года к ним от нас прибыли 2 223 незаконных мигранта.- отметил специалист и задался вопросом:- озвучил мнение он.Так, Литва заявила, что беженцы - это акт гибридной войны против Беларуси. При чем это не белорусские беженцы: как раз наших литовцы готовы принимать. Речь про граждан Ирака. Их опросили – подтверждений того, что Минск имеет какое либо отношение в миграции найдено не было.- высказался Тур.Он назвал беженцев патронами гибридной агрессии., - подвел итог журналист.