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Мигранты рассказали, как над ними издевались литовские пограничники

Беженцы из Ирака и Камеруна рассказали белорусским пограничникам подробности инцидента на литовской границе.


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В ночь с 2 на 3 августа группа мигрантов направлялась в Литву. Часть нелегалов смогла попасть на территорию соседнего государства, а группа из 15 человек напоролась на заградительный отряд литовских пограничников. 

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По словам мигрантов, их жестоко избили дубинками и прикладами, применяли электрошокеры. У одного из пострадавших подозрение на перелом. Кроме того, литовские пограничники отобрали у беженцев телефоны и деньги.  

Всех 15 задержанных пинками направили в сторону белорусской границы.

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