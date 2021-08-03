Мигранты рассказали, как над ними издевались литовские пограничники

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В ночь с 2 на 3 августа группа мигрантов направлялась в Литву. Часть нелегалов смогла попасть на территорию соседнего государства, а группа из 15 человек напоролась на заградительный отряд литовских пограничников.По словам мигрантов, их жестоко избили дубинками и прикладами, применяли электрошокеры. У одного из пострадавших подозрение на перелом. Кроме того, литовские пограничники отобрали у беженцев телефоны и деньги.Всех 15 задержанных пинками направили в сторону белорусской границы.