Мигранты рассказали, как над ними издевались литовские пограничники

Беженцы из Ирака и Камеруна рассказали белорусским пограничникам подробности инцидента на литовской границе.
В ночь с 2 на 3 августа группа мигрантов направлялась в Литву. Часть нелегалов смогла попасть на территорию соседнего государства, а группа из 15 человек напоролась на заградительный отряд литовских пограничников.
По словам мигрантов, их жестоко избили дубинками и прикладами, применяли электрошокеры. У одного из пострадавших подозрение на перелом. Кроме того, литовские пограничники отобрали у беженцев телефоны и деньги.
Всех 15 задержанных пинками направили в сторону белорусской границы.