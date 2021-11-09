Мигранты: мы идем не в Польшу, мы идем по приглашению в Германию, Евросоюз

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Сегодня ночью была минусовая температура. Как люди перенесли ее, ночуя на улице и спавши на холодной земле? Сегодня по прогнозам синоптиков ночью – минус 6.Среди мигрантов есть беременные. Мне удалось пообщаться с мужем женщины, которая вот-вот родит – она на 8 месяце беременности. Она чувствует себя очень плохо, боится потерять ребенка. Еще двое ее деток, одному из них чуть больше 2 лет, эту ночь провели на холодной земле. У людей заканчивается еда, они просят воды, они просят защиты и помощи.Вчера и сегодня поляки применили слезоточивый газ, в том числе против женщин и детей, поднимали в воздух вертолет, оказывали психологическое давление постоянными сообщениями через громкоговоритель. Честно говоря, напоминает аудиотрансляции фашистов в Великую Отечественную войну. На банальные вопросы откуда они, куда идут и почему, мигранты отвечали так: "Мы ищем лучшей жизни для себя и детей", "Нам некуда возвращаться, у нас дома война", "Если нас не пропустят, мы останемся тут, если надо - погибнем", "Мы идем в Германию, Великобританию, страны Евросоюза", "Мы будем просить статус беженца"...Люди возмущаются, они не понимают, почему поляки не пропускают туда, куда они хотят идти. Люди говорят, что они не собираются оставаться в Польше, идут в другие страны. Кроме того, все годы до этого иностранцы спокойно пересекали границу с Евросоюзом. Что теперь стало причиной нечеловеческого поведения ЕС?Почему, скажите, мы не слышим слов возмущения от обладателей сытых, лощеных физиономий из самых демократических стран?! Где негодование по поводу нечеловеческого отношения к этим несчастным людям? Тем более руководства Польши, которое также в свое время приложило руку к разрушению родины мигрантов. Но что их заботы этим лощеным физиономиям? Они ведь в тепле, сытые, над их домами не сбрасывают авиабомбы, им не нужно думать, где искать ночлег и еду для своих маленьких детей.Этой ночью с польской стороны подтянули спецтехнику, водометы, солдат. Как известно, Польша уже объявила режим чрезвычайного положения, а это значит, что с ее стороны ближе чем на три километра не могут подойти ни правозащитники, ни волонтеры, ни журналисты. Странно, что судьба этих людей волнует только гражданское общество. Варшава же делает одно официальное заявление громче другого, в чем только не обвиняя Беларусь. Самое неадекватное обвинение – о том, что с помощью мигрантов наша страна, мол, мстит за санкции. И вот такие выпады вместо того, чтобы действительно решать серьезные проблемы.Белорусы уже предлагают помощь застрявшим на границе беженцам, пытаясь доставить еду и воду. Мы будем следить за ситуацией на границе.