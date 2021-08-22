Мигранты из Афганистана разбили лагерь на нейтральной полосе между Польшей и Беларусью

На нейтральной полосе между Польшей и Беларусью образовался стихийный лагерь мигрантов из Афганистана. Беженцы не могут попасть на территорию ЕС уже пятые сутки, сообщает телеканал ОНТ.
Польские силовики не пропускают в страну 32 мигрантов, а также не позволяют общественным активистам оказать им помощь. Беженцы направились в Западную Европу, чтобы попросить убежища и спастись от войны.
- Мы из Афганистана. Ушли оттуда, чтобы спасти жизни. Мои родители работали на правительство, поэтому талибы убили их. Польская полиция задержала нас в городе, передала пограничникам, которые и привезли сюда. Мы в очень плохой ситуации. Не знаю, почему они не пропускают к нам журналистов и почему нас не пускают в Европу. Мы такие же люди. Так почему они нам не помогают? - рассказал корреспонденту телеканала один из мигрантов.
Польские пограничники блокируют любые попытки прессы подойти к беженцам.
- Польская сторона предпринимает максимальные усилия для того, чтобы исказить реальную ситуацию. Не допускает средства массовой информации, а также представителей общественных и других организаций к лагерю, чтобы те не смогли изучить ситуацию и оказать какую-либо помощь, - подчеркнул официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.
Видео: Telegram-канал ONT NEWS